Le message de Leo Messi à ses fans

La crise du coronavirus est en train de faire beaucoup de mal en Espagne et les recommandations sanitaires sont claires. Il faut rester à la maison à l'exception d'un cas de force majeure.

Leo Messi, capitaine du FC Barcelone, a tenu à envoyer un message à ses supporters alors qu'il est bloqué chez lui, comme tous les habitants de la Catalogne.

"Ce sont des joueurs compliqués pour tout le monde. Nous vivons inquiets face à ce qui se passe et nous voulons aider en nous mettant à la place de ceux qui vivent une situation pire que la notre, ou à la place de ceux dont les proches ou amis sont affectés, ou parce qu'ils travaillent en première ligne pour combattre le virus dans les hopitaux et les centres de santé", a écrit l'Argentin.

"La santé doit passer en premier. C'est un moment exceptionnel et il faut suivre les indications à la fois des organisations sanitaires et des autorités publiques. Il n'y a que comme ça que nous pourrons combattre le virus de manière efficace", a ajouté le joueur.

"C'est le moment d'être responsable et de rester chez soi, c'est le moment parfait pour passer du temps avec les siens alors que l'on ne peut pas toujours le faire. Je vous embrasse et en espérant que nous pourrons inverser cette situation le plus vite possible", a conclu Leo Messi.