Le message de Neymar à un enfant syrien

L'attaquant brésilien a envoyé mercredi un message de soutien à un jeune syrien qui a perdu une jambe à cause d'une bombe pendant la guerre civile et qui prétend être un fan de l'attaquant et de son ancienne équipe, Santos.

"Khamis, merci pour ton soutien. Je te fais un gros câlin de loin et j'embrasse fort ta famille", a déclaré la star de l'équipe brésilienne dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

L'histoire de Khamis a été connue au Brésil grâce à Santos, le club où Neymar a été formé et qui a récemment publié quelques images du petit garçon avec le maillot de l'équipe Paulista et jouant au football avec une prothèse.

Le jeune homme a déclaré dans une vidéo son "amour" pour Santos et pour l'actuel joueur du Paris Saint-Germain, qui souhaitait répondre à ce geste par un message de remerciement.

"Malgré la triste guerre dans son pays, Khamis a trouvé dans le football un moyen de garder espoir", a déclaré le CM de Neymar.