Le message de Rivère aux supporters niçois

A travers un communiqué publié sur le site du club, l’homme fort de l’OGC Nice a tenu à exprimer tout son soutien aux fans de l’équipe azuréenne. Une initiative louable en cette phase très compliquée en raison de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus.

Jean-Pierre Rivère a appelé les supporters à prendre soin d’eux et de leurs proches, et aussi "à travers cette épreuve avec la sagesse qui s’impose" et "sans céder à la panique".

Le dirigeant a aussi assuré que le club niçois, "fidèle à ses valeurs, s’engageait à être au plus près des citoyens de la ville » et ce en s’efforçant « d’être le plus utile possible". Il a précisé que toutes les composantes du Gym "sont au service et à l’écoute permanente des structures sociales". Des dons seront investis "dans les aides concrètes à ceux qui luttent contre le coronavirus".

Rivière a aussi confié à avoir apprécié se replonger dans le passé avec les matches des précédentes saisons qui ont été diffusés sur les différents supporters de l’OGCN. "Des moments de plaisir et de partage, qui sont précieux. Et nous espérons en vivre d’autres, bientôt tous ensemble", a-t-il conclu.