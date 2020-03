Le message de Sergio Ramos à ses supporters

Le coronavirus continue à faire de nombreuses victimes en Espagne et un premier joueur, de Valence, a été annoncé comme étant porteur de ce virus.

Les joueurs des plus grands équipes de football du pays multiplient les messages de soutiens et demandent à leurs supporters de respecter les consignes et de rester chez eux.

Sergio Ramos, mis en quarantaine depuis qu'un joueur de l'équipe de basket du Real Madrid ait été testé positif, a envoyé un message aux supporters merengues depuis chez lui.

"C'est un moment d'union, de responsabilité individuelle, de générosité collective. Nous devons laisser de côté ce qui nous sépare et nous devons penser à ce qui nous uni", a déclaré le défenseur central sur Twitter.

"C'est le moment de montrer que nous sommes meilleurs face à l'adversité. Fier de vous, de nous et de tout le monde", a-t-il ajouté avec une vidéo de lui sur ses réseaux sociaux.