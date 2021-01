Le message de Thiago Silva à Frank Lampard

Après un début de saison compliqué avec Chelsea, Frank Lampard a été démis de ses fonctions ce lundi et devrait être remplacé par Thomas Tuchel.

Thiago Silva, arrivé à Stamford Bridge cet été, a tenu à adresser un message de remerciements à son ancien entraîneur.

"J'aimerais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi, avec ton staff, depuis le jour de mon arrivée. Comme je te l'ai déjà dit, j'avais l'impression qu'on travaillait ensemble depuis 10 ans ! Merci beaucoup pour tout, légende", a écrit l'ancien parisien sur ses réseaux sociaux.

Lors de ses huit derniers matches, Chelsea n'a remporté que quatre victoires, toutes compétitions confondues.

I would like to thank you for everything you and your committee have done for me since the day I arrived. As I told you, it seemed like we had been working together for 10 years!! Thank you very much for everything legend . #FrankLampard #legend pic.twitter.com/tAyKKLZO6X