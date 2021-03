Le message énigmatique de Mbappé pour Messi

La confrontation PSG-Barcelone en Ligue des champions s’est achevée mercredi soir, mais les débats au sujet de ce match et de tout ce qui en a découlé vont certainement durer encore un moment. À sa façon, Kylian Mbappé s’est d’ailleurs chargé de nourrir les discussions en postant un message énigmatique sur Twitter.

Au lendemain de la qualification de son équipe, l’international français a mis une photo de lui en train de discuter avec Lionel Messi au cours de la rencontre. Une photo entre deux génies et qu’il a légendée en mettant deux émojis. Le premier est une ovation, et le second illustre une prière, ou un remerciement, c’est selon.

Il n’en fallait pas plus pour enflammer la twittosphère et amener les fans à spéculer sur de possibles retrouvailles entre les deux hommes. Est-ce une invitation de la part du Parisien pour que le Barcelonais le rejoigne l’été prochain ? Voire même une annonce masquée faite aux fans des deux équipes ? Chacun y va bien sûr de sa propre interprétation.

À noter que des indices sur le sens du message pouvaient être trouvés sur le compte Instagram de la star française. Il a mis la même photo sur sa story, accompagné du message suivant : « Merci au football de me donner cette opportunité de vivre ce rêve au quotidien ».

Les deux stars n’ont toujours pas scellé leur futur

Les interrogations des fans paraissent légitimes car l’avenir de Messi fait actuellement objet d’un sérieux doute. Il est en fin de contrat du côté du Camp Nou au terme de la saison en cours, et il n’y a toujours pas eu de discussion entamée pour une éventuelle prolongation. La nomination de Joan Laporta en tant que président est censée faire évoluer les choses dans le bon sens.

Si d’aventure 'La Pulga' se décide à aller voir ailleurs, Paris émerge comme la destination la plus plausible. Les champions de France font partie des rares clubs qui semblent avoir les moyens de se l'offrir. De plus, depuis quelques mois, ils ont été nombreux dans la capitale français à faire des appels du pied au sextuple Ballon d’Or.

Messi n’a pas encore décidé où il évoluera la saison prochaine, mais c’est aussi le cas de Mbappé. L’ancien monégasque est actuellement pressé par ses responsables franciliens. Malgré son attachement envers le club où il joue depuis 2017 et qui lui a fait franchir un important palier, le prodige de Bondy continue à jouer la montre.

Pour rappel, Mbappé a été décisif à l’aller comme au retour face aux 'Blaugrana'. Il a marqué deux buts au Nou Camp, avant d’en ajouter un autre sur pénalty au Parc.