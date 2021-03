Le Milan veut Vlasic, la nouvelle sensation croate

La liste des souhaits du Milan s'allonge de plus en plus pour le prochain mercato estival. Ces dernières heures, 'La Gazzetta dello Sport' a parlé d'un nouveau joueur qui plaît à l'équipe italienne.

Il s'agit de Nikola Vlasic, l'un des joyaux de la Croatie qui joue au CSKA Moscou et ne cesse de progresser. Il est déjà un élément très important de l'équipe russe.

Le joueur, âgé de 23 ans, a amélioré tous ses stats en 2019-20 et cette saison, il a joué tous les matches en tant que titulaire et a également marqué 11 buts et délivré 6 passes décisives.

Bien sûr, son prix n'est pas bon marché. Sous contrat jusqu'en 2024, le CSKA Moscou le laisserait partir pour environ 70 millions d'euros.