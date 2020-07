"Le moment est venu pour Milinkovic-Savic de faire le grand saut"

Si Leonardo veut replacer Marquinhos en défense centrale après le départ de Thiago Silva, il va falloir trouver une recrue au milieu de terrain. Et Leonardo a un favori.

Ce favori n'est autre que l'international serbe Sergej Milinkovic-Savic, qui sort d'une remarquable saison sous les couleurs de la Lazio et qui est souvent ciblé par les grosses écuries européennes.

Et son sélectionneur Ljubisa Tumbakovic en Serbie s'est permis de donner un conseil à son milieu de terrain dans une interview pour le média italien 'Radio Kiss Kiss'.

"J'ai beaucoup aimé la Lazio cette saison mais je pense que son avenir ne dépend que de lui. Je pense qu'il peut désormais changer d'équipe et signer pour un club plus huppé car à Rome, il a déjà fait de son mieux dans un club respectable et respecté. Je pense que le moment est venu pour lui de faire le grand saut", a-t-il assuré. Bonne nouvelle pour le PSG ?