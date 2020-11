Le monde du sport rend hommage à Diego Maradona

La nouvelle a provoqué une énorme onde de choc. Diego Maradona, considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire, est décédé des suites d'un arrêt cardiaque ce mercredi 25 novembre.

L'Argentine, mais aussi le monde tout entier du sport, a perdu l'un des joueurs les plus charismatiques du 20ème siècle. Quelques semaines après son opération du cerveau, El Pibe de Oro nous a quittés.

Une nouvelle qui a logiquement ému le monde du sport...

NAPLES :

«Pour toujours, Au revoir Diego»

BARCELONE :

BOCA JUNIORS :

«Éternels remerciements. Éternel Diego»

RIVER PLATE :

ARGENTINE :

PELÉ :

«Quelle triste nouvelle. J'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais pour l'heure, que Dieu donne de la force à sa famille et ses proches»

CRISTIANO RONALDO :

«Le monde dit adieu à un éternel génie. L'un des meilleurs de tous les temps. Un magicien hors pair. Il laisse un héritage sans limites et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix, crack. On ne t'oubliera jamais»

KYLIAN MBAPPÉ :

RIP Legend. You will stay in the history of football forever. Thanks you for all the pleasure you gave to the whole world AÏE AÏE AÏE F*CKING 2020 pic.twitter.com/8xc1CDKDg2

OLYMPIQUE DE MARSEILLE :

UEFA :

UEFA president Aleksander Čeferin: "I am deeply saddened to hear of the death of Diego Maradona, one of world football’s greatest and most iconic figures. He achieved greatness as a wonderful player with a genius and charisma of his own." pic.twitter.com/BYGWL2sNFZ