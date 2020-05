Le mot "remontada" va être ajouté au dictionnaire en France

Voici une nouvelle qui risque de ne pas faire sourire les supporters du Paris Saint-Germain, et qui ne va pas non plus leur remémorer de bons souvenirs.

En 2017, le Paris Saint-Germain vivait l'une des défaites les plus dures de l'histoire du football au Camp Nou, un 6-1 qui éliminait le PSG de Ligue des champions malgré une victoire de 4-0 à l'aller.

Mais il y a pire encore, car ce souvenir sera bientôt intégré... aux dictionnaires. Selon 'Le Point', le mot 'remontada', qui a commencé à être utilisé en France après la débâcle parisienne, va être intégrée au dictionnaire Larousse.

En espagnol, le mot remontada signifie "remontée", et les journaux et réseaux sociaux ont repris ce terme après la défaite parisienne, à tel point que celui-ci est utilisé régulièrement dans le monde du sport dorénavant.

Dans l'édition 2021, le mot remontada devrait donc faire son entrée dans le dictionnaire : "(de l'espagnol ''remontée'') 1. Sports. Remontée de score inattendue permettant à l'équipe qui perd d'emporter la victoire dans un match de football, alors qu'il y avait un grand écart de points entre les deux équipes ; par extension, victoire inespérée d'une équipe ou d'un joueur lors d'une compétition, quelle qu'elle soit."