Le Nigeria qualifié pour la CAN sans jouer

Bonne nouvelle pour le Nigeria, qui n'a déjà plus à penser à la qualification pour la CAN avant d'entrer sur la pelouse ce samedi après-midi pour affronter le Bénin à Porto-Novo.

Car grâce au match nul entre le Lesotho et la Sierra Leone, les Super Eagles de Gernot Rohr sont déjà assurés de jouer la prochaine édition de la CAN au Cameroun. Ils termineront au pire deuxième, et sont donc certains d'être qualifiés.

Quant aux Écureuils du Bénin, ils seront qualifiés ce samedi après-midi s'ils ne perdent pas leur rencontre contre la sélection nigérianne. Le Nigéria est la 17e nation qualifiée pour la compétition africaine.