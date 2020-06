Le 'nouveau Pogba' prolonge avec l'Ajax jusqu'en 2023

"J'ai toujours dit à mes proches que je voulais rester. J'ai rejoint l'Ajax en 2010, j'ai été choisi quand j'étais un garçon de 8 ans. Après dix saisons, vous ne voulez pas partir", a déclaré le jeune joueur dans une interview accordée à la chaîne du club.

Gravenberch a fait ses débuts en équipe première en septembre 2018 lors d'un match contre le PSV Eindhoven, alors qu'il avait 16 ans et 130 jours, ce qui fait de lui le plus jeune joueur à faire ses débuts avec l'Ajax. Il a dépassé Clarence Seedorf, aui avait fait ses débuts à 16 ans et 241 jours en 1992.

Il a joué neuf matches en première division néerlandaise, marquant deux fois et donnant une passe décisive, une évolution qui a été stoppée par la suspension de l'Eredivisie en raison du coronavirus.

"Quand je suis revenu dans l'équipe première cette saison, j'ai immédiatement remarqué que le niveau était plus élevé. J'ai bien commencé et j'ai même marqué. Après cela, j'ai eu des moments plus compliqués. Je ne pense pas avoir été capable de développer pleinement mon propre jeu", a-t-il déclaré.

Avec la prolongation, Gravenberch s'est fixé pour objectif de devenir "un titulaire indiscutable à l'Ajax" et de "marquer plus de buts".