Dans le cadre du 50e anniversaire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a dévoilé son onze historique de l'histoire du club lors d'une vidéo publiée sur les médias du PSG.

En plus de ses anciens coéquipiers Thiago Silva et Dani Alves, on retrouve des incontournables de l'histoire parisienne : Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Motta etc.