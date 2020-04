Le onze idéal de Lucas Vazquez

Pour le 'Bleacher Report', le joueur du Real Madrid Lucas Vazquez a choisi onze joueurs qu'il considère comme les meilleurs pour composer son onze de rêve.

Parmi eux, beaucoup de joueurs du Real Madrid ou qui sont passés dans les rangs du club espagnol. L'attaquant a construit son meilleur onze avec comme gardien, Iker Casillas.

En défense, trois joueurs du Real Madrid et un ancien joueur du FC Barcelone, et ancien capitaine de la Roja : Carvajal, Sergio Ramos, Carles Puyol et Marcelo.

Quant au milieu de terrain, Lucas Vazquez a choisi son coéquipier Luka Modric, son entraîneur Zinédine Zidane, et l'international espagnol Andres Iniesta.

Enfin, concernant l'attaque, il y a évidemment mis les deux joueurs considérés comme les plus grands de l'histoire, Leo Messi et Cristiano Ronaldo, ainsi que Luis Figo.