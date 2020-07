Le penalty de la Ligue des champions pour Bruno Fernandes

Manchester United et Leicester s'affrontaient pour la dernière journée de Premier League ce dimanche au King Power Stadium et le vainqueur serait propulsé en Ligue des champions.

Et après de longues minutes sans le moindre but pour départager les deux équipes, c'est Manchester United qui a pu ouvrir le score à la 70e minute.

Après une faute d'Evans sur Anthony Martial à l'entrée de la surface, les Red Devils obtiennent un penalty et Bruno Fernandes demande à le tirer.

Après une bonne course d'élan et un petit saut, l'international portugais envoie le ballon du bon côté et permet aux Red Devils de se qualifier pour un retour en Ligue des champions.