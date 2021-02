Le pÃ¨re de Neymar rÃ©pond Ã  Pascal Dupraz

Le PSG a battu Caen en Coupe de France. Après la défaite, Pascal Dupraz a consacré quelques mots à Neymar, qui s'est plaint des multiples tacles qu'il reçoit à chaque match.

"Je laisse les pleurs à Neymar.... C'est un problème d'homme, le football est un sport de contact", a déclaré Dupraz.

Et la réponse de l'entourage de Neymar n'a pas tardé à venir. Sur Instagram, son père a répondu à l'entraîneur. "Mon fils doit pleurer, mais pas pour ce que vous imaginez, monsieur. À mon avis, il doit pleurer pour des entraîneurs comme vous, des arbitres de ce niveau, des ligues négligentes et silencieuses, des journalistes pour la plupart biaisés et lâches dans le sport...", a-t-il déclaré.

Il a profité de l'occasion pour envoyer un message à tous ses détracteurs. "Oui, il doit pleurer. Mais nos larmes et celles de mon fils, celle du joueur, celles de la magie du football ne dureront qu'une nuit et ensuite il se lèvera, comme toujours, pour les battre".