Le pire Barça du 21e siècle

Le début de saison du FC Barcelone est désastreux, nul besoin de se pencher sur les années précédentes pour le constater. Les Blaugranas pointent à la 10e place avec 11 points et hier face à l'Atlético de Madrid, ils ont rendu une copie bien pâle.

Ronald Koeman est resté muet face à un Simeone qui gagne pour la première fois face à Barcelone en Liga. La défaite à Wanda Metropolitano enfonce un peu plus le club catalan en ce début de saison pas comme les autres.

En plein milieu de tableau après trois victoires, deux nuls et trois défaites en 8 journées. La plaie est plus qu'évidente et cette saison présente le pire bilan depuis 25 ans après 8 rencontres de championnat.

Depuis que le système ds trois points est instauré dans le monde du football, jamais les Blaugranas n'avaient débuté une saison avec de tels chiffres.

Les Catalans ont bien évidemment déjà connu des démarrages difficiles, notamment en 2002-03 et 2003-04, où le club totalisait 12 points après 8 journées. Rijkaard succédait alors à Van Gaal et Radomir Antic pour relever le FC Barcelone.