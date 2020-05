Le plan à trois pour récupérer Lautaro

Lautaro veut jouer au Barça. Le Barça veut signer Lautaro. Mais pour obtenir la signature de l'argentin il va falloir une opération à trois bandes.

Selon le journal 'Sport', l'Inter est prêt à accepter le transfert de l'attaquant vers le club catalan, mais à condition que plusieurs formalitées soient remplies. L'Inter veut 60 millions d'euros et deux joueurs dans le deal.

L'un d'entre eux est le Chilien, Arturo Vidal, qui était tout proche de rejoindre l'Inter cet hiver, l'autre joueur serait... João Cancelo, joueur de Manchester City.

Mais que fait Cancelo, joueur de City, dans cette histoire ? Selon le 'Corriere dello Sport', le Barça devrait faire un échange Semedo-Cancelo avec City, en sorte que le club présidé par Josep Maria Bartomeu puisse récupérer l'ancien joueur de Valence et tout de suite l'envoyé en Italie, et l'inclure ainsi dans le deal entre l’Inter et le Barça pour Lautaro Martinez.



Si cette opération touche à sa fin, les neroazzurri débloqueront le départ de Lautaro Martínez et ce dernier réalisera le rêve de jouer avec Messi, en faisant en sorte que toutes les parties soient satisfaites.

Le Portugais connaît déjà très bien la Serie A. En effet, il a joué une saison à l'Inter en 2017-18 avant de rejoindre les rangs de la Vieille Signoria.