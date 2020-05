Le plan de Ferguson avec United en 2013 : signer Bale et rapatrier CR7

Sir Alex Ferguson avait un plan l'été 2013. Il voulait récupérer Cristiano Ronaldo, qui était parti au Real Madrid quatre ans plus tôt, et signer Gareth Bale pour se battre en C1.

Patrice Evra l'a dit dans un podcast officiel de l'équipe anglaise. Le Français a expliqué que même CR7 lui aurait donné le feu vert pour revenir, mais Ferguson s'est étonnamment retiré peu après.

"L'un de mes moments les plus difficiles a été la retraite de Ferguson. Deux semaines auparavant, les médias avaient dit qu'il allait prendre sa retraite l'année prochaine, alors je lui ai demandé", a expliqué le Français.

Il a dit : "Patrick, je ne prendrai jamais ma retraite, j'en ai encore pour dix ans. Je suis sûr à 99% que nous aurons Cristiano Ronaldo et Gareth Bale. J'ai juste besoin de ces deux joueurs pour gagner à nouveau la Ligue des champions. Et puis, deux semaines plus tard, il a annoncé sa retraite", a poursuivi Evra.

Le latéral a admis que même plus tard, en parlant au joueur portugais, Cristiano Ronaldo lui a avoué qu'il aurait signé : "Je lui ai demandé et il a dit 'oui', qu'il aurait dit 'oui' au patron et serait revenu à United."