Le plan du FC Barcelone face au coronavirus

Le FC Barcelone a publié ce mercredi un communiqué suite à la situation provoquée par la transmission du coronavirus en Europe.

Le club catalan a pris des mesures en suivant les recommandations préventives des autorités sanitaires compétentes.

1) Par conséquent, durant au moins les deux prochaines journées, les matches des compétitions professionnelles, amateures et du centre de formation se joueront à huis clos. Le Club remboursera le montant des places à tous ceux qui ont acheté des billets pour assister à des événements sportifs. Il en va de même pour ceux qui ont acheté les tickets pour le voyage à Majorque à travers Barça Desplaçaments pour ce week end.

2) Le club a décidé d'annuler le Tournoi Barça Academy World Cup prévu à Barcelone pour Pâques. Les Barça Académies de Chine, du Japon, de la Jordanie, de Dubaï et de Koweït, ainsi que certains Barça Academy Clinics, stoppent leurs activités.

3) Les déplacements des équipes du centre de formation prévus pour les mois de mars et d'avril sont suspendus.

4) Le secteur social a aussi décidé de suspendre ses activités en relation au prochain match au Camp Nou le 22 mars Barça - Leganés, ainsi que l'action Llotja Oberta, la photo des enfants avec l'équipe première et l'action Barça Héroes qui visait à féliciter les nouveaux socios des U12 qui devaient sortir sur la pelouse avec les joueurs. Quant à l'activité des Penyes, les déplacements en Aragon, à la Rioja et en Navarre sont annulés. Il en va de même pour l'anniversaire de Alcorisa, prévu le 14 de mars en Teruel et de la rencontre des Penyes des Baléares prévue le 13, le soir avant Majorque - Barça.

5) La Fondation a aussi reporté le festival de Bekaa (Liban) à l'occasion de la Journée Internationale de la Femme dans les écoles. Les événements 'Masía Solidaria' et le Campus de Lloret, ainsi que les visites des joueurs et du Robot Pol dans les hôpitaux sont annulés.

6) Le reste des activités du club se dérouleront normalement. Les employés doivent redoubler de prudence en matière d'hygiène comme indiqué lors de la séance d'informations sur le coronavirus de la Docteure Magda Campins et du Responsable de la Santé du FC Barcelone, le ​​Dr. Jaume Padrós. Les employés du Club ne réaliseront des voyages seulement s'ils sont obligatoires.

Le club blaugrana annonce également qu'il va suivre l'évolution de cette situation d'urgence sanitaire et s'excuse pour les dommages causés.