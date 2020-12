La Juventus Turin a réalisé la bonne opération de la semaine. Les Italiens ont livré une grande performance contre le FC Barcelone et en ont profité pour décrocher la première place de leur groupe ce mardi soir.

Andrea Pirlo tient ainsi l'un des premiers matchs références de son équipe cette saison et s'est montré satisfait du travail de son équipe après la rencontre.

"Je suis très content de la prestation, très content surtout pour les joueurs. Cela va leur donner conscience de ce qu'ils sont en train d'accomplir depuis le début de saison. On avait la volonté de faire un grand match", a déclaré l'entraîneur de la Juventus Turin.

"Mais faire un match aussi merveilleux que celui-là ne suffit pas à effacer tout ce qu'on a fait de mal auparavant. Cela doit être le premier pas d'un long chemin. Je n'ai jamais douté, les joueurs m'ont suivi dès le premier jour. C'est important de savoir affronter toutes les équipes de la même manière. Si on est concentrés et qu'on démarre avec la même envie que ce soir à chaque match, on peut faire de grandes choses", a explique Andrea Pirlo face à la presse.

L'ancien joueur italien en a profité pour prendre la défendre de Gianluigi Buffon, auteur d'un grand match contre le Barça : "Il y a toujours des gens qui critiquent Buffon... On dirait qu'ils n'ont pas vu tous les arrêts qu'il a faits depuis tant d'années. Il ne joue pas parce que c'est mon ami, il joue car c'est un monument du football mondial, il l'a prouvé et continue à le prouver dans des soirées comme ce soir."