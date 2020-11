Le problème Messi

Tous les joueurs de football, qu'ils aient une place ou non parmi les plus grands de l'histoire, connaissent des passages à vide, et il se pourrait bien que ce soit le cas pour Lionel Messi ces dernières semaines. Celui qui domine le football aux côtés de Cristiano Ronaldo depuis une décennie traversait-il une phase délicate de sa carrière ?

C'est indéniable, le début de saison de Leo Messi est loin des entames d'exercices habituelles de la star argentine. Beaucoup moins décisif dans les derniers mètres, La Pulga présente également des manquements dans d'autres aspects du jeu. À maintenant 33 ans, l'actuelle forme physique mais également mentale du natif de Rosario pourraient contribuer à un début d'explication.

Et le match d'hier, face à l'Atlético de Madrid en serait la démonstration parfaite. Meneur d'un Barça, certes déboussolé mais à l'image de son numéro 10, il a perdu un total de 23 ballons face aux Colchoneros. Une statisque désastreuse si l'on fait la balance avec ses 36 passes réussies au cours du match, un match où il ne sera que très peu en vue.

Absent en dehors du Camp Nou

Il est surprenant de constater qu'un joueur de son calibre reste muet pendant autant de temps à l'extérieur, en Liga comme en Ligue des Champions.

Il peine à se montrer tranchant. En 2020, Leo Messi n'a pas marqué de but décisif pour son équipe hors du Camp Nou, ce qui a directement ou indirectement conduit à la désastreuse saison 2019-2020 du Barça et une humiliation face au Bayern Munich, une défaite en coupe face à l'Athletic Bilbao ou encore une place de deuxième en Liga, permettant au Real de soulever le trophée.

Et à ses problèmes sur le terrain s'ajoutent l'extra-sportif. La polémique de cet été avec son transfert vers Manchester City avorté ou encore les relents incessants concernant sa relation avec Antoine Griezmann. L'Argentin s'en était d'ailleurs plaint après le rassemblement avec sa sélection. "J'en ai marre d'être toujours le problème de tout le monde dans ce club", déclarait-il face aux journalistes.

Une sélection argentine qui pourrait également faire partie de l'explication du coup de moins bien du sextuple Ballon d'Or, avec plusieurs déplacements en Amérique du Sud depuis la reprise et des matchs de qualification joués dans leurs intégralités, le Barcelonais n'aurait-il pas tout simplement besoin de souffler ? Ou lui faut-il un nouvel air ?