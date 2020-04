"Le programme du Barça ne représente qu'un tier de mon entraînement"

Martin Braithwaite n'a rejoint le Barça qu'il y a deux mois. Arrivé en urgence pour remplacer Ousmane Dembélé, le joueur n'a pas vraiment eu le temps de montrer ce dont il était capable.

Le football est à l'arrêt depuis plus d'un mois et le joueur dannois n'a joué que quelques minutes. Et sa situation provoque déjà des rumeurs concernant un possible départ lors du prochain mercato estival.

Mais l'ancien joueur de Toulouse ne lâche rien. Dans des propos à la télévision dannoise 'DR', le joueur s'est confié sur ses entraînements quotidiens depuis le début du confinement et fait bien plus que le programme du Barça.

"Le programme du Barça ne représente qu'un tiers de mon entraînement, car j'y ai ajouté plus d'exercices. Je travaille ma vitesse et mon endurance. Maintenant, je m'entraîne beaucoup plus en détail qu'auparavant, donc je reviendrai dans une bien meilleure forme physique", a-t-il assuré.

Celui-ci a bien l'intention de revenir plus fort que tout après le confinement : "Je vois cette pause comme un avantage. Je sais qu'il n'y a personne qui s'entraîne et qui travaille comme moi. Quand je reviendrai, je serai prêt physiquement et mentalement."