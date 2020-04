Le programme wtf de Robertson publiÃ© sur Twitter

Les journées passent et se ressemblent pour une grande partie des habitants du monde entier qui sont pour beaucoup d'entre eux confinés chez eux en raison de la pandémie mondiale de coronavirus.

Les joueurs de football n'y échappent pas et doivent rester chez eux et s'entraîner tout seuls à la maison. Certains, pour ne pas oublier, ont programmé des alarmes quotidiennes sur son téléphone.

C'est le cas d'Andrew Robertson, qui a publié une capture d'écran de son téléphone et des alarmes quotidiennes programmées pour ne pas oublier les choses qu'il doit faire. Des alarmes qui sont plutôt amusantes pour certain.

Sur l'écran, il est possible de voir à plusieurs reprises : "Appelez Trent [Alexander-Arnold]." Ou encore une alarme lui disant d'écrire à Virgil Van Dijk pour lui dire qu'il lui "manque".

Thought you’d like to see what a typical day in isolation looks like for Robbo... pic.twitter.com/FSUa0TIaXV