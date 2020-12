Le PSG-Basaksehir se jouera mercredi à 18h55

Triste soirée au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain et l'Istanbul Basaksehir s'affrontaient pour la dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions, mais le match a pris une tournure très grave.

Dans un geste inédit dans l'histoire de la Ligue des champions, les joueurs du Paris SG et du Basaksehir Istanbul ont quitté la pelouse en cours de match pour protester contre des propos racistes supposés du quatrième arbitre envers un membre du staff de l'équipe turque.

Le quatrième arbitre aurait utilisé le mot "negro" pour qualifier Pierre Achille Webo, membre camerounais de l'encadrement du Basaksehir. L'arbitre avait expulsé M. Webo du banc de touche, après que ce dernier eut protesté avec véhémence.

Les deux équipes sont rentrées au vestiaire par solidarité, et le match n'a pas repris. Le club turc a refusé de reprendre la rencontre avec le quatrième arbitre, et l'UEFA aurait finalement décidé de reporter la rencontre à mercredi, 18h55, à la 13e minute de jeu, selon les informations de 'RMC Sport'.

Un match qui se jouera avec un corps arbitral différent. Les joueurs des deux équipes ont publié plusieurs messages sur les réseaux sociaux, comme Kylian Mbappé qui a publié un tweet plein de sens : "Say no to racism, Mr. Webo nous sommes avec vous."

L'UEFA a communiqué sur le sujet en condamnant le racisme et en assurant avoir ouvert une enquête : "L'UEFA est consciente de l'incident qui a eu lieu ce soir en Champions League lors du match entre Paris et Istanbul Basaksehir. Elle mène une enquête approfondie. Le racisme et les discriminations, sous toutes leurs formes, n'ont pas de place dans le football."