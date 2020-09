Rupture des ligaments confirmée pour Bernat

Laissé au repos en début de rencontre face au FC Metz pour souffler un peu, Juan Bernat est finalement entré en jeu à la 63e. Il n’aura passé que quelques minutes sur la pelouse du Parc des Princes, obligé de sortir en boitant et soutenu par deux membres du staff parisien.

En conférence de presse, Thomas Tuchel craignait une rupture des ligaments croisés et malheureusement, l’entraîneur du PSG avait vu juste. Ce jeudi, le club parisien a confirmé la nouvelle dans une communiqué médical.

"Pour Juan Bernat, les examens pratiqués ce matin confirment la rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche. Plus d’informations seront communiquées ces prochains jours."

Avec Bernat sur le flanc et Layvin Kurzawa suspendu six matches après les altercations de fin de match contre l’OM, Marcel Bakker fait office d’unique latéral gauche et va forcer Tuchel à improviser une fois de plus.

Forfait pour le match en retard contre Metz, Thilo Kehrer va reprendre l’entraînement individuel vendredi tandis qu’un espoir est permis de voir Marco Verratti présent à Nice ce week-end. L’Italien a repris l’entraînement individuel et "est espéré dans le groupe demain (vendredi)".

Enfin, concernant Kylian Mbappé, le protocole post Covid-19 suit son cours. L’international français a déjà repris l’entraînement individuel et "les examens et tests pratiqués mercredi sont normaux". Reste désormais à savoir quand reviendra-t-il dans le groupe.