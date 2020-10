Le PSG dévoile son maillot third en collaboration avec Jordan

Le Paris Saint-Germain s'apprête à célébrer sa troisième année (et son quatrième maillot) de collaboration avec la marque Jordan, qui représentera le maillot Third du club parisien cette saison.

Un maillot publié et mis en vente par le club dès ce mardi matin. Comme attendu, la couleur dominante de ce maillot sera le bordeaux, inspiré d'un coloris de la "Air Jordan VII, inaugurée par Michael Jordan sur les parquets du All Star Game de 1992 et première paire de la marque".

Le PSG en a profité pour mettre en vente plusieurs produits en accord avec les couleurs de ce maillot Third, parmi lesquels des chaussures, des joggins ou encore des t-shirts, tous en collaboration avec la marque du "Jumpman".