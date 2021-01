Le PSG devrait acheter Florenzi

Le défenseur latéral droit a rapidement pris la place de titulaire dans la défense du Paris Saint-Germain lors de son arrivée en début de saison, et est déjà un pilier de l'équipe.

Cette nouvelle vie plairait énormément à Alessandro Florenzi, qui serait très heureux sous les couleurs du PSG, et ne serait pas contre l'idée de rester à Paris à la fin de l'année.

Bonne nouvelle pour lui, le PSG serait lui aussi très content des performances et de l'adaptation de l'Italien dans l'effectif rouge et bleu, et voudrait le conserver à la fin de son prêt.

Selon les informations de 'Il Tempo' en Italie, Leonardo aurait l'intention de lever l'option d'achat qui se trouve dans le contrat de prêt, qui s'élèverait à quelque 9 millions d'euros.