Le PSG et d'autres clubs français au Qatar pour un tournoi cet été ?

D'après les informations de 'RTL', le Qatar serait prêt à organiser un tournoi au mois de juillet entre quatre clubs français.

Ainsi, le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, le LOSC et l'AS Saint-Étienne seraient invités sur les installations sportives et médicales ultra-modernes de Doha pour ce tournoi. "Ces quatre clubs travaillent d'arrache-pied pour finaliser ce projet", selon nos confrères.

Si ce projet venait à se concrétiser, il serait l'occasion pour le PSG et les autres de préparer la nouvelle saison qui doit démarrer au plus tard le 22-23 août en Ligue 1.

Il faudra toutefois résoudre une problématique de taille : l'entrée sur le territoire est actuellement interdite aux étrangers.

Reste à savoir s'il en sera de même d'ici juillet...