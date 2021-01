Le PSG et l'ère Pochettino : 5 spurs dans le viseur

L'aventure de Thomas Tuchel au PSG appartient désormais au passé. Sauf surprise, Pochettino sera son remplaçant. En attendant l'officialisation, il y a des rumeurs selon lesquelles l'entraîneur va essayer de recruter plusieurs joueurs qu'il a déjà eus sous ses ordres à Tottenham.

Comme le rapporte 'Euroesport', Pochettino a cinq noms liés aux spurs sur son agenda comme demandes possibles à la direction sportive du PSG.

Christian Eriksen est l'un d'entre eux. Le Danois, désormais avec l'Inter Milan et avec un manque de temps de jeu notable, semble être le plus simple renforcement des noms mentionnés par Pochettino.

Une autre option possible est Dele Alli. Avec José Mourinho, l'Anglais n'est plus au premier plan à Tottenham et le club londonien envisage de le vendre. Il a déjà été un élément important avec Pochettino.

Le PSG aurait plus de mal à en signer d'autres comme Hugo Lloris, capitaine et cadre du club londonien, Serge Aurier ou Harry Winks. Tottenham est connu pour ses négociations difficiles.

En outre, le 'Daily Mail' a également fait état de l'intérêt de Pochettino pour Wilfried Zaha. L'attaquant de Crystal Palace, bon dribbleur, est au goût de l'Argentin, même si le coût de l'opération pourrait être de l'ordre de 50 millions d'euros.