Le PSG Ã©tait prÃªt Ã  payer 80 millions d'euros pour Antoine Griezmann

A la veille des retrouvailles face au PSG pour le martch retour des huitièmes de finale de Ligue des champions, le journal 'L'Équipe' a rappelé qu'il y a près de cinq ans le club français était très proche de signer Antoine Griezmann , lorsqu'il était à l'Atlético Madrid.

En 2016, le PSG cherchait un remplaçant de Zlatan Ibrahimovic et Griezmann était à l'ordre du jour. L'attaquant français était chez les Colchoneros depuis deux saisons et le directeur sportif de l'époque, Olivier Létang, rêvait d'associer Griezmann et Cavani.

La clause libératoire du Français était fixée à 80 millions d'euros et le PSG était prêt à aller de l'avant. Selon 'L'Équipe', Griezmann a refusé car il estimait que le salaire proposé n'était pas assez élevé et a fini par renouveler avec l'Atlético Madrid.

Le nom de Griezmann à l'époque n'était pas aussi prestigieux que ceux de Neymar, Messi et Cristiano Ronaldo et la direction parisienne a changé son fusil d'épaule. Le PSG a entamé des discussions avec le Brésilien cet été-là, mais ne l'a signé que l'été suivant. Cette année-là, en 2016, le PSG a dû se contenter de Jesé Rodríguez...