Le PSG fait un pas de plus vers Koulibaly

Si Naples est enfin décidé à laisser partir l'international sénégalais Kalidou Koulibaly, Aurelio de Laurentiis n'a pas l'intention de brader le joueur malgré la situation économique actuelle en Europe.

Le joueur est l'un des plus prisés à son poste depuis quelques années et Naples n'entend pas le laisser pour moins de 100 millions d'euros. Malgré cette haute somme, des clubs comme le PSG, Manchester United ou Newcastle s'intéressent au joueur.

Mais selon les dernières informations du 'Corriere dello Sport', le PSG serait en train d'accélérer sur le dossier alors que Leonardo cherche un joueur de taille pour remplacer un Thiago Silva qui se rapproche de plus en plus d'un départ.

Les contacts se seraient intensifiés entre les deux clubs. Mais le plus gros est loin d'être fait, et le club parisien devra durement négocier pour convaincre Naples de baisser le plus de son défenseur.