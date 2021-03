Le PSG intÃ©ressÃ© par David De Gea

Depuis que Dean Henderson affiche un bon niveau avec les Red Devils, David De Gea ne fait plus vraiment parti des plans de la direction mancunienne.

Âgé de 30 ans, le gardien espagnol affiche une méforme qui le pousserait vers la sortie. 'The Sun' explique ce lundi que le PSG suivrait de près ce dossier. Mauricio Pochettino souhaitait déjà attirer le joueur lorsqu'il officiait à Tottenham. Le but du club parisien est de trouver un nouveau numéro 1 pour remplacer Keylor Navas (34 ans) et de penser au futur du poste de gardien.