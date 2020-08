"Le PSG maudit ? Non, je ne crois pas"

Le PSG est-il maudit ? Après la blessure de Kylian Mbappé, Marco Verratti, Kehrer puis Icardi, on pourrait le croire, surtout si l'on regarde le passif du club parisien ces dernières années.

Pour le défenseur du Paris Saint-Germain, il ne s'agit pas de malédiction : "Maudit ? Non je ne crois pas en ces choses là. Ce sont des choses qui arrivent, ça fait partie du foot. On doit s'adapter, on espère qu'ils vont revenir le plus vite possible, S'il ne sont pas là, on a d'autres joueurs qui vont devoir faire le travail."