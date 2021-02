"Nous n'avons jamais manqué de respect à Barcelone"

L'avenir de Lionel Messi est une source de tensions entre le PSG et le FC Barcelone avant le choc des huitièmes de finale de Ligue de champions. Cette semaine, les deux clubs se sont renvoyés la balle. Entre accusations, intérêts, démentis, les deux entraîneurs se sont expliqués suite aux évènements de ces derniers jours.

L'entraineur du PSG s'est vu obligé de parler de son compatriote argentin Leo Messi avant la rencontre contre Caen : "On parle d'un magazine qui n'a rien à voir avec le PSG. Quand un joueur parle, comme Di María, il le fait avec camaraderie et affection." a-t-il déclaré.

"Nous n'avons jamais manqué de respect au FC Barcelone, et nous n'avons rien fait d'incorrect. Les joueurs peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent parler de joueurs d'une autre équipe. Nous avons un respect total pour tous les autres clubs", a-t-il insisté.

Après avoir éclairci la situation, Pochettino a confirmé la blessure d'Ángel di María pour les huitièmes de finale de Ligue des champions : "Dans une semaine, le club communiquera les étapes à suivre avec Ángel. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne jouera pas contre le FC Barcelone".

Finalement, l'ancien entraîneur de Tottenham a refusé de donner le nom de celui qui prendrait la place de di María et a reconnu qu'il ferait ses choix en prenant les matchs un par un : "Le football, c'est pas mathématique, et ça ne s'analyse pas comme ça. Nous prendrons les décisions qui nous semblent les plus juidicieuses."