Le PSG négocie pour garder Sergio Rico plus longtemps

Sergio Rico n'a pas beaucoup joué cette saison avec le Paris Saint-Germain, étant la doublure de Keylor Navas, mais le PSG espère pouvoir compter sur lui lors du mois d'août.

Le club parisien n'a pas l'intention de le garder pour la saison prochaine, mais aimerait cependant pouvoir le garder après le 30 juin, pour jouer la Ligue des champions pendant août.

D'après le 'Parisien', Sergio Rico ferait partie des joueurs en fin de contrat, fin de prêt pour le gardien, que le club parisien aimerait conserver pour jouer les finales de Coupes et la compétition européenne.

Les discussions seraient déjà entamées avec le directeur sportif de Séville, Monchi, et le club andalou ne devrait pas être contre, pouvant déjà compter sur Vaclik et Bono pour le reste de la saison de Liga et d'Europa League.