Le PSG prêt à faire une folie pour Sergio Ramos ?

Et si Sergio Ramos vivait sa dernière saison au Real Madrid ?

Le défenseur doit livrer ce lundi une conférence de presse à Séville, sa ville natale, où il en dira plus sur son avenir. Mais en attendant, le quotidien 'AS' titre ce lundi que le PSG serait prêt à tout pour s'offrir les services du joueur européen le plus capé en sélection.

Selon 'AS', le club francilien voudrait lui proposer un contrat de trois ans assorti d'un salaire stratosphérique de 20 millions d'euros nets par an, huit de plus de ce qu'il gagne actuellement au Real Madrid.

Le capitaine merengue est sous contrat avec la Casa Blanca jusqu'au 30 juin 2021. S'il ne rempile pas, il sera libre de s'engager avec le club de son choix à partir de janvier. Mais d'après son entourage, Sergio Ramos souhaiterait terminer sa carrière au Santiago Bernabeu.