Le PSG se rapproche de Bakayoko

Parmi les priorités de Leonardo à l'approche de la fin de ce mercato estival se trouve la nécessité de recruter un milieu de terrain pour la saison 2020-2021 du Paris Saint-Germain.

Les médias britanniques évoquaient en début de semaine des négociations entre Chelsea et le PSG pour Tiemoué Bakayoko, et 'Le Parisien' a renforcé cette possibilité ce mercredi.

Le quotidien français indique que la possibilité de voir l'ancien Monégasque rejoindre le Parc des Princes grandirait de plus en plus, et Leonardo souhaiterait le faire venir en prêt avec option d'achat.

L'objectif du directeur sportif parisien serait de proposer une formule similaire à celle proposée à l'Inter Milan pour Mauro Icardi la saison passée, laissant au PSG le libre choix de lever l'option d'achat en fin de saison.

Le journal parisien indique que Chelsea ne s'opposerait plus à un prêt du joueur. Une nouvelle qui devrait réjouir un certain Kylian Mbappé, qui aurait l'occasion de retrouver un ancien coéquipier.