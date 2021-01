"Le PSG serait une destination idéale pour Messi"

Le chroniqueur de 'Betfair', Rivaldo, a de nouveau évoqué l'actualité du FC Barcelone et l'avenir de Leo Messi, qui n'a toujours pas négocié de prolongation de contrat avec le Barça.

Le capitaine argentin a vécu une sale semaine après son expulsion contre l'Athletic Bilbao en finale de Supercoupe d'Espagne. Pendant ce temps-là, Pochettino et Leonardo en ont profité pour évoquer leur intérêt pour Messi.

Et selon Rivaldo, un départ de Messi au PSG pourrait être une bonne chose : "Le PSG serait une bonne option, une destination idéale pour Messi. D'abord parce que c'est un club très bien structuré et parce qu'il jouerait avec Neymar dans un championnat dans lequel il brillerait certainement sans problème."

"Le niveau de la Ligue 1 est un peu plus faible que la Liga ou la Premier League, donc il pourrait être géré sur le plan physique et ensuite arriver en très bonne forme en Ligue des champions. Financièrement, peu de clubs peuvent s'offrir Messi et lui donner plus d'argent que le PSG. Ce serait donc une grande opportunité pour lui", a déclaré l'ancien joueur brésilien.