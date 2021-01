Le PSG travaille à la signature de Messi, mais perdrait beaucoup d'argent

Le PSG ne trouve pas son compte avec Messi. Leonardo, le directeur sportif, s'efforce de le signer, car le signer sans payer de frais de transfert est une opportunité unique, mais, comme l'explique le journaliste Julien Laurens, l'opération frise l'impossible.

"Avec le Fair Play Financier, la pandémie et le fait que le PSG a été touché comme tous les autres grands clubs, je ne sais pas comment, juste au niveau des salaires, vous pourriez avoir Neymar, disons 30 millions d'euros par an, Messi, à 60 millions d'euros par an et Mbappé, potentiellement avec un nouveau contrat au même prix que Neymar", a déclaré le spécialiste du podcast 'Transfer Talk' de 'Sky Sports'.

"À eux seuls, les trois coûteraient environ 150 millions d'euros. En salaire seulement, chaque année. Financièrement, ce n'est pas possible, mais ils semblent dire qu'ils vont essayer. Je ne pense pas que ce soit réaliste", a-t-il conclu. Le problème, comme il l'a précisé, est d'ordre économique bien que le club français soit l'un des plus à l'aise du monde dans ce secteur.

Une autre tâche que Leonardo a à accomplir est la prolongation de Neymar et Mbappé (leur contrat expire en 2022) ce qui pourrait encore gonfler les dépenses du PSG. Il est déjà apparu qu'avec Pochettino à la tête du club, la prolongation de contrat du Brésilien reste une priorité plus importante que celle du Français.