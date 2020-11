Ce samedi, le RB Leipzig s'est imposé confortablement à Fribourg, pour prendre la tête de la Bundesliga.

Konaté a ouvert le score à la 26ème minute sur un service de Mukiele. Controlant la rencontre, les locaux vont inscrire deux autres buts en fin de seconde période, par Sabitzer et Angelino.

Top of the league for now..



STOP THE COUNT!!



#RBLeipzig #RBLSCF pic.twitter.com/0NTr4sHrJw