Le RB Leipzig est revenu à la victoire en Bundesliga. Ce samedi, l'équipe de Julian Nagelsmann a battu le Bayer Leverkusen 1-0, pour la 19e journée de Bundesliga.

Christopher Nkunku, à la 51e minute, a inscrit le seul but du match et le RB Leipzig reste à la deuxième place, avec 38 points, à 7 points du leader le Bayern Munich. Leverkusen a ajouté sa troisième défaite lors des quatre derniers matchs et est 4e, avec 32 points.