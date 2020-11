Le Real a fait comprendre à Kubo qu'il comptait sur lui

Entré en jeu à la 89e minute, Takefusa Kubo a à peine pu jouer contre le Real Madrid.

Les Madrilènes auraient aimé voir leur pépite plus en action, mais Imanol Alguacil en a décidé autrement. Malgré cela, 'Marca' affirme que le Real a profité de son déplacement pour discuter avec le Japonais.

Après la rencontre, certains dirigeants du club, emmenés par Florentino Pérez, ont échangé avec Kubo. Ils voulaient annoncer personnellement au Japonais qu'ils lui accordent toute leur confiance.

À Madrid, on a pleinement foi en Kubo. Il est considéré là-bas comme le plus grand talent du club, selon le journal espagnol, et ils lui font savoir.

Le club n'est pas entièrement satisfait de la situation de Kubo. Ils pensent qu'il a besoin de temps de jeu et qu'il n'obtient pas la continuité qu'ils souhaiteraient à Villarreal.

Bien qu'ils n'aient pas pu voir grand-chose de Kubo, les dirigeants merengue sont repartis satisfaits de ce qu'ils ont vu. Ils ont apprécié l'audace du meneur de jeu le peu de temps qu'il était sur le terrain.

Le message à Kubo est clair : Madrid lui accorde une confiance aveugle et pense qu'il réussira à la Maison Blanche. Le contact entre les parties est constant et il le restera jusqu'à ce que le Japonais s'installe dans un futur proche au Bernabéu.