"Le Real a fait une erreur en lâchant James Rodriguez"

Après une saison 2019-20 compliquée du côté du Real Madrid, James Rodriguez a décidé de finalement quitter la capitale espagnole et s'envoler vers la Mersey. Avec Everton, le Colombien est dans une forme étincelante en ce début de saison.

Dans un entretien à 'Onze Mondial', Doucouré, également arrivé à Everton cet été en provenance de Watford, a évoqué le départ de James.

"Je pense que le Real a fait une erreur en le lâchant, lance le Français. J’ai pu discuter avec lui. Il me disait que Zidane avait son onze de départ et que c’était compliqué d’intégrer son onze. Le Real a beaucoup de joueurs de qualité, mais James, c’est un joueur magnifique, il a tout pour lui. Je comprends pourquoi il a signé au Real pour 80 millions. Il a connu un bon passage au Bayern Munich même s’il n’a pas été conservé. Tôt ou tard, il retournera dans un très grand club, car il a de grandes qualités. Il était juste en manque de temps de jeu et en manque de confiance. Cette année, il est à son niveau, il est bien mentalement et physiquement. Surtout, il est avec un entraîneur qui le connaît bien. C’est tout bénéf pour nous. J’ai toujours rêvé de me retrouver avec de grands joueurs. Aujourd’hui, c’est le cas. J’espère que ça ne va pas s’arrêter là."