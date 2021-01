Le Real cherche un arriÃ¨re gauche

Le Real Madrid a clairement fait connaître son plan pour le mercato d'hiver et il s'y tient. Le club a laissé filer les joueurs sur qui Zinédine Zidane ne comptent pas, mais il ne va pas en faire venir d'autres pour occuper ces postes. Le club se tourne vers l'été.

En juin, il y aura une analyse de la saison et de là sortiront tous les postes qui devront être couverts, avec en tête de liste le poste de latéral gauche. Comme le rapporte le journal 'Marca', ni Marcelo ni Mendy ne sont convaincants avant d'atteindre la partie la plus importante de la saison.

C'est pourquoi le club madrilène réfléchit déjà à certaines alternatives comme un éventuel retour de Sergio Reguilón, bien que son prix soit déjà tiré car Tottenham ne le laissera pas partir pour moins de 40 millions d'euros.

D'autre part, le nom d'Alaba continue de se faire entendre à Madrid. Le Bayern Munich analyse toujours les options sur la table et semble prêt à attendre que le nouveau président de Barcelone fasse une offre. Laporta lui-même a déclaré qu'il ne pense pas que Madrid ait un lien avec la question.

Le média susmentionné a parlé de deux joueurs qui pourraient également avoir la possibilité de jouer avec l'équipe première, et ce sont Fran García et Miguel Gutíerrez. Le premier est devenu un élément clé du Rayo Vallecano avec 17 matches déjà joués dont 16 comme titulaire, tandis que le second est une des perles du centre de formation qui frappe de plus en plus à la porte.

En tout cas, au poste d'arrière gauche, il y a urgence. Marcelo a le plus haut pourcentage de défaites parmi les "meilleurs" joueurs, puisqu'il a été présent dans 5 des 7 défaites du Real cette saison, et Mendy doit faire mieux.