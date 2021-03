Le Real enchaine une 21e journÃ©e consÃ©cutive sans obtenir de pÃ©nalty

Le Real Madrid a sauvé son match contre Elche en Liga grâce à un doublé de Karim Benzema. Le Français a sauvé la mise après plusieurs minutes de protestations de l'équipe madrilène pour un possible pénalty sur Sergio Ramos.

Le nº4 a été saisi par Ivan Marcone à l'intérieur de la surface et a été mis à terre. Figueroa Vázquez n'a pas reçu l'appel de la VAR et a maintenu sa décision de ne pas siffler faute, ce qui a provoqué la colère du 3e du championnat. Quelques minutes plus tard, Elche réclamait un autre pénalty de Ramos sur Carrillo. La colère des Merengues est accentuée après la main dans la surface de Felipe non sifflée lors du dernier derby.

Dans les déclarations d'après-match, le message d'Emilio Butragueño sur la série du Real Madrid sans pénalty en leur faveur est frappant : les Madrilènes ont accumulé 21 matchs de championnat consécutifs sans obtenir le moindre pénalty.

La dernière fois, c'était lors du Clasico d'octobre contre le Barça, lors duquel Lenglet avait attrapé Ramos dans la surface. Depuis, l'équipe de Zidane n'a pas bénéficié de ce privilège en championnat.

En effet, il n'en a eu que trois cette saison, toutes compétitions confondues : en Ligue des champions contre l'Inter en phase de groupes, celui mentionné plus haut contre le Barça et le premier contre le Betis au stade Benito Villamarín.