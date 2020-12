Le Real est l'équipe qui concède le plus de penalties, l'Atlético, celle qui en concède le moins

Les derbies sont souvent synonymes de controverse. On se souvient encore de ce carton rouge à Fede Valverde en toute fin de match. C'est pourquoi la prestation d'Antonio Mateu Lahoz fera l'objet d'une analyse particulière malgré sa grande expérience.

L'arbitre valencien a dirigé sept derbies entre le Real Madrid et l'Atlético, cinq fois en Liga et deux fois en Copa del Rey, toutes au Santiago Bernabeu.

Un derby qui opposera donc l'équipe qui a concédé le plus de penalties cette saison en Liga, face à celle qui en a concédé le moins.

Plus précisément, les Merengues se sont vu infliger cinq penalties (tout comme le Betis) et tous se sont soldés par un but. Les trois premiers ont été à Mestalla contre Valence, puis face à Villarreal et le Deportivo Alavés à domicile.

L'Atlético, en revanche, n'a pas encore été sanctionné dans sa surface de réparation. La seule équipe avec Levante, à afficher cette statistique.