"Le Real est toujours redoutable, surtout en Ligue des champions"

Julio Baptista a analysé dans 'TuttoMercato' le duel entre l'Atalanta et le Real Madrid pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions. Le Brésilien, avec un passé en Serie A (il a joué à l'AS Roma), est clair : l'équipe de Gasperini n'est plus une surprise.

"L’équipe de Gasperini ne peut plus être considérée comme une surprise, même en Europe, estime Baptista. Il arrivent de trois excellentes saisons et de quarts de finale de la Ligue des champions 2019-2020 face au PSG, ne l'oublions pas. Je m’attends à un grand match, tant à l'aller qu'au retour."

L'ex-Madrilène aime "beaucoup" le style de jeu de l'Atalanta : "J’aime beaucoup l'approche audacieuse et courageuse de l'équipe de Gasperini. Les Nerazzurro pratiquent un football offensif et divertissant et réussissent souvent à marquer beaucoup de buts contre leurs adversaires. Ils ne lésinent jamais sur le terrain."

Malgré cela, Baptista considère que les Blancos sont toujours les favoris, surtout en Ligue des champions. "Le Real Madrid reste le Real Madrid, malgré les difficultés et les absences. Nous savons bien que les Madrilènes sont toujours redoutables, surtout quand il s'agit de leur compétition par excellence et d’une double confrontation. Je pense que ce sera très équilibré."