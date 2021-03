Le Real Madrid de nouveau indignÃ© par HernÃ¡ndez HernÃ¡ndez

Au Real Madrid, on s'inquiétait et on attendait beaucoup de ce qui allait se passer dans le derby contre l'Atlético et, finalement, la controverse n'a pas manqué avec Alejandro José Hernández Hernández au sifflet.

La main de Felipe Monteiro dans la surface était claire, mais elle n'a pas été sanctionnée d'un pénalty, comme elle aurait dû l'être. Le problème est que le critère n'est pas du tout été clair et que, d'un jour à l'autre, des décisions différentes sont prises sur des actions similaires.

Mais le Real Madrid est non seulement dérangé par cette action, mais aussi par l'arbitre lui-même, car son dossier de controverse avec Hernández Hernández est très complet. Et selon 'Marca', il y a un certain mécontentement dans le club parce qu'il est généralement nommé lors des matches clés pour les Madrilènes.

En effet, la télévision officielle du Real Madrid a fait une compilation de ce qu'elle considère comme les erreurs de Hernández Hernández. Parmi elles, plusieurs dans des Clasicos comme celui du Camp Nou la saison dernière, où il y a eu deux pénaltys de Lenglet et Rakitic sur Varane que le Real Madrid a contestés.

En 2017-18, ils ont également demandé un pénalty pour une faute de Jordi Alba sur Marcelo au Camp Nou, ils ont critiqué une possible faute de Luis Suárez sur Varane lors du 2-1 pour les Blaugranas et le latéral catalan a également eu une altercation avec Modric pour laquelle il n'a pas reçu de deuxième carton jaune.

Ce ne sont pas des antécédents très éloignés qui se rattachent maintenant à la controverse de Felipe dans un derby clé pour la lutte pour le championnat. "C'est un bon arbitre", a défendu Casemiro après le match, bien que derrière des portes closes il y ait une nette contrariété avec l'arbitre canarien, dont le précédent exploit contre le Barça est ce but fantôme au Benito Villamarín qui est entré et n'a pas été accordé.