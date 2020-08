Le Real Madrid dévoile ses nouveaux maillots pour 2020-21

Adidas a révélé sur ses réseaux sociaux les nouveaux maillots de l'équipe de la capitale pour 2020-21. Les nouveaux maillots du champion d'Espagne se trouvent déjà en vente sur le site de l'équipementier de l'équipe.

Ces tenues ont surpris des nombreux supporters merengues en raison du choix de la couleur phrase : le rose.

Toutefois, le maillot domicile ne nous réserve pas de grandes surprises, le blanc restera de rigueur mais les bandes latérales seront imprimées en rose.

En revanche, le maillot extérieur, lui, sera totalement rose. Les deux tuniques ont un col en V.

Les joueurs du Real porteront pour la première fois la tenue away face à City, le 7 août.

Real Madrid release their new home and away kits for next season